Медведева назвала самый раздражающий вопрос от журналистов

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева назвала самым раздражающий вопрос от представителей СМИ.

«Евгения, а до какого возраста вы планируете кататься и не хотите ли завершить карьеру?» — цитирует Медведеву «Российская газета».

19 ноября фигуристке исполнилось 20 лет. Во взрослой карьере она дважды становилась чемпионкой мира и Европы, а также два раза завоевывала золото первенства России.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения.