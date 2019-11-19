Медведева назвала самый раздражающий вопрос от журналистов
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева назвала самым раздражающий вопрос от представителей СМИ.
«Евгения, а до какого возраста вы планируете кататься и не хотите ли завершить карьеру?» — цитирует Медведеву «Российская газета».
19 ноября фигуристке исполнилось 20 лет. Во взрослой карьере она дважды становилась чемпионкой мира и Европы, а также два раза завоевывала золото первенства России.
Ранее российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения.