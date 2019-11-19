Экс-чемпионка UFC Роузи объявила о завершении карьеры
Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Ронда Роузи объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает The Sun.
По ее словам, она сделала все возможное для того, чтобы привлечь внимание общественности к новой роли женщин в современном мире.
Также Роузи заявила, что после окончания спортивной карьеры планирует завести ребенка.
Напомним, что 32-летняя американка стала первой женщиной, ставшей обладательницей чемпионского пояса UFC.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о том, как предпочитает восстанавливаться после тяжелых тренировок.