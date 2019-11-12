Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает RT.
Последний раз Нурмагомедов провел встречу с лидером государства в сентябре 2019 года после того, как в Абу-Даби победил американского бойца Дастина Порье, защитив свой титул во второй раз.
«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты», — заявил спортсмен.