Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с Путиным

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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает RT.

Последний раз Нурмагомедов провел встречу с лидером государства в сентябре 2019 года после того, как в Абу-Даби победил американского бойца Дастина Порье, защитив свой титул во второй раз.

«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты», — заявил спортсмен.

Ранее отец Хабиба высказался о провокациях Макгрегора.