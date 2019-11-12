Колобков: вопросы WADA по базе данных касаются технической части
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по данным московской антидопинговой лаборатории касаются технической части, передает ТАСС со ссылкой на «Коммерсант».
Напомним, что организация запросила у российской стороны базу данных лаборатории, однако часть информации оказалась изменена, в связи с чем международное агентство инициировало вопрос о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. О том, будут ли применяться санкции к отечественной организации станет известно после того, как WADA просмотрит ответ от РФ по поводу этих изменений.
Как утверждает Колобков, вопросы WADA, направленные российской стороне, связаны исключительно с техническими нюансами. Ни один из них не касается спортсменов.
«Эксперты WADA говорят: был вход, при входе были отданы такие-то команды. С чем связаны входы, почему эти команды были отданы и где вот эти файлы, которые, по их мнению, пропали? Наши эксперты объясняют, что система работает, постоянно обновляется, в ней неизбежно что-то происходит», — поделился министр спорта.
Ранее Колобков высказался о проблемах московского «Спартака» с получением виз США.