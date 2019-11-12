Колобков: вопросы WADA по базе данных касаются технической части

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по данным московской антидопинговой лаборатории касаются технической части, передает ТАСС со ссылкой на «Коммерсант».

Напомним, что организация запросила у российской стороны базу данных лаборатории, однако часть информации оказалась изменена, в связи с чем международное агентство инициировало вопрос о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. О том, будут ли применяться санкции к отечественной организации станет известно после того, как WADA просмотрит ответ от РФ по поводу этих изменений.

Как утверждает Колобков, вопросы WADA, направленные российской стороне, связаны исключительно с техническими нюансами. Ни один из них не касается спортсменов.

«Эксперты WADA говорят: был вход, при входе были отданы такие-то команды. С чем связаны входы, почему эти команды были отданы и где вот эти файлы, которые, по их мнению, пропали? Наши эксперты объясняют, что система работает, постоянно обновляется, в ней неизбежно что-то происходит», — поделился министр спорта.

Ранее Колобков высказался о проблемах московского «Спартака» с получением виз США.