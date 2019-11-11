Хабиб дал совет родителям по воспитанию детей

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками поделился мнением о воспитании детей, передает RT.

По мнению спортсмена, дети могут следовать только примерам родителей, поэтому взрослые должны уделять больше времени их воспитанию.

«Бывают случаи, что родители курят, но ребенку говорят не делать этого. Это не поможет — ребенок будет смотреть на родителей. Для ребенка авторитет — это отец», — заявил Нурмагомедов.

Боец призвал родителей показывать своим детям правильный пример, заставлять их учиться, тренироваться. Чемпион UFC отметил, что дети всегда должны быть чем-то заняты, так как свободное время для них является особенно опасным.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, дядя и тренер российского бойца смешанного стиля Абубакара Нурмагомедова, прокомментировал поражение спортсмена в дебютном поединке под эгидой UFC.