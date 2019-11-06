Хабиб присутствует на матче «Локомотив» — «Ювентус»
На стадионе «РЖД Арена» в Москве проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом», передает «Чемпионат».
На встрече присутствует российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. 8 ноября боец поучаствует в пресс-конференции, посвященной турниру главного ММА-промоушена в столице.
После первого тайма счет равный — 1:1.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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