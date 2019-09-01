Испанское СМИ назвало спасение Чернова в матче с «Локо» сейвом десятилетия

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Одно из самых популярных спортивных СМИ Испании AS высоко оценило спасение защитника российского футбольного клуба «Ростов» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: на 90-й минуте он сотворил это чудо», — гласит подпись к видео с моментом сейва на сайте издания.

Напомним, в добавленное время за несколько секунд Чернов дважды спас свою команду от пропущенного гола.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова».Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова». Эта победа позволила ростовчанам занять первую строчку турнирной таблицы лиги.