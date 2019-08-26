Черчесов определился с составом сборной России на отборочные матчи Евро-2020

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Тренерский штаб сборной России определился с составом команды, который будет готовится к матчам турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана, передает ТАСС.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

6 сентября сборная России встретится в Глазго с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде сыграет с Казахстаном.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против пирейского «Олимпиакоса».