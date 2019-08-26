Самедов рассказал о планах на будущее

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Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался по поводу слухов о том, что он может стать генеральным директором химкинского «Олимпа». Его слова передает ТАСС.

По словам самого экс-футболиста, он до сих пор не определился с тем, чем хочет заняться. В данный момент он отдыхает с семьей.

«В любом случае уже надо начать этим заниматься — наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером. Что касается слухов о генеральном директоре, то в «Олимпе» просто есть дружеские отношения, в каких-то вопросах я помогаю, не более того», — сообщил Самедов.

На счету Самедова титул чемпиона России в составе московского «Спартака». Также, вместе с красно-белыми, он завоевал Суперкубок страны — 2017. В активе футболиста четыре Кубка России.

В составе сборной России дошел до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» просматривал игрока «Ренна» во Франции.