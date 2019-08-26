Бетина Попова ответила недовольному ее татуировками комментатору

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Русская фигуристка Бетина Попова смогла ответить пользователю социальной сети.

Подписчику спортсменки не понравилась фотография, которую я та выложила накануне. На снимке 22-летняя россиянка запечатлена в купальнике. На ее бедре можно заметить татуировку. Геолокацией указан один из самых известных яхт-клубов Москвы — Royal Yacht Club.

«Интересный купальник. Видимо, скрывает ошибки юности — стремные наколки. Предположу, что там картинки под Босха, с совокупляющимися грешницами», — написал фигуристке один из комментаторов.

Девушка не стушевалась и смогла ответить подписчику.

«Он скрывает мое восхитительное тело от взглядов недостойных. Да-да, там все виды совокуплений и набиты, все верно», — ответила Попова она. К ответу девушка прикрепила несколько улыбающихся эмодзи.

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