Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА «Новости».

Информация о задолженности опубликована на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Отмечается, что футболист оплатит штраф после выхода на свободу.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, экс-нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шансах Кокорина и Мамаева вернуться в спорт.