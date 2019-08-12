Подвергшиеся нападению игроки «Арсенала» втянуты в бандитские разборки

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Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац находятся под постоянной охранной после вооруженного нападения, сообщает The Times.

Инцидент произошел на севере Лондона. Озил и Колашинац проезжали на иномарке, когда на них напали вооруженные ножами люди на скутерах. Немецкий игрок выскочил из транспортного средства и побежал за помощью в находящийся рядом ресторан, а босниец в это время вступил в потасовку со злоумышленниками.

По информации издания, игроки могут быть втянуты в конфликт криминальных группировок. После инцидента футболисты получили поддержку от бандитов, представляющих выходцев из Восточной Европы. Они предупреждают Озила и Колошинаца о возможных нападениях. С другой стороны, конкурирующая группировка усилила угрозы в адрес игроков «Арсенала».

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала подозреваемых в нападении на игрока «Арсенала».