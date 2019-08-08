Червиченко призвал уволить Кононова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре московской команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна», передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба. Несмотря на победу, Червиченко остался недоволен работой главного тренера команды Олега Кононова.

«Игра веселая, но «Тун» слабоват для «Спартака», хотя тот ужас, который устроили красно-белые в начале второго тайма, внушает опасение. Три мяча на чужом поле решили дело, вряд ли «Тун» сможет обыграть «Спартак» с разницей в два мяча, думаю, красно-белые пройдут в следующий круг.

Кононова за одни первые 15 минут второго тайма можно увольнять. Такой проходной двор устроили… В принципе, «Тун» мог еще забивать», — заявил специалист.

Ранее Кононов прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Туна».