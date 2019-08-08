Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Торонто.

В матче второго тура российский спортсмен одолел представителя Британии Кайла Эдмунда.

Встреча, которая продолжалась ровно 60 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

Следующим соперником российского спортсмена станет американский теннисист Кристиан Гарин, ранее победивший соотечественника Джона Изнера (12) — 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось, что россиянка Александрова пробилась в третий круг турнира в Торонто.