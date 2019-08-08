Теннисист Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Торонто
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Торонто.
В матче второго тура российский спортсмен одолел представителя Британии Кайла Эдмунда.
Встреча, которая продолжалась ровно 60 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0 в пользу россиянина.
Следующим соперником российского спортсмена станет американский теннисист Кристиан Гарин, ранее победивший соотечественника Джона Изнера (12) — 6:3, 6:4.
Ранее сообщалось, что россиянка Александрова пробилась в третий круг турнира в Торонто.