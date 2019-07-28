Российский боец Царукян одержал первую победу в UFC
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Российский боец армянского происхождения Арман Царукян выиграл свой первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
В рамках турнира UFC San-Antonio Царукян оказался сильнее канадца Оливье Обена-Мерсье. По мнению судей, россиянин победил в двух раундах из трех.
Стоит отметить, что для Обена-Мерсье это третье поражение в UFC подряд.
Соревнование проходит в канадском Эдмонтоне.
В главном бое за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы американца Макса Холлоуэя в поединке с соотечественником Фрэнки Эдгаром.