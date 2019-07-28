Российский боец Царукян одержал первую победу в UFC

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян выиграл свой первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В рамках турнира UFC San-Antonio Царукян оказался сильнее канадца Оливье Обена-Мерсье. По мнению судей, россиянин победил в двух раундах из трех.

Стоит отметить, что для Обена-Мерсье это третье поражение в UFC подряд.

Соревнование проходит в канадском Эдмонтоне.

В главном бое за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы американца Макса Холлоуэя в поединке с соотечественником Фрэнки Эдгаром.