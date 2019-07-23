Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о тактике на бой с Порье

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против американца Дастина Порье.

По словам специалиста, российский боец добивается успехов в ударной технике. Нурмагомедов отметил, что соперника ждут сюрпризы во втором-третьем раунде поединка.

«Почему бы Хабибу не поработать ногами, коленями? У него хорошие удары получаются с колена в прыжке; боксер выбирает дистанцию, а с дистанции в прыжке можно подготовить хороший удар в корпус. Дастину говорят, что он не сможет устоять на ногах против Хабиба, он и сам это знает», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Отец российского бойца добавил, что главным в любом поединке является тотальный контроль и отключение соперника.

Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением об ирландском бойце Коноре Макгрегоре.