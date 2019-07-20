Российскому боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя

Российский боксер Максим Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя, сообщает ТАСС.

На утверждает представитель спортсмена, в данный момент россиянину проводят трепанацию черепа.

Повреждение боксер получил в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в рамках турнира, проходящего в американском городе Оксон-Хилл.

Перед финальным раундом угол Дадашева запросил остановку боя. Во время того, как российский спортсмен выходил с ринга, он упал в поттрибунное помещение. Позже его госпитализировали, где у спортсмена был диагностирован отек мозга.

«В данный момент врачи оперируют Дадашева. Ему проводят трепанацию черепа», — заявил представитель боксера

Это первое поражение в карьере россиянина. На его счету 13 побед в 14 встречах, 11 из которых — нокаутом.

Ранее сообщалось, что российский боксер госпитализирован с отеком мозга после боя.