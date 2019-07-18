Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Стали известны все участники второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Состав участников:
«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль);
БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия);
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания);
«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта);
«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан);
«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия);
«Селтик» (Шотландия) — «Калью» (Эстония);
«Црвена Звезда» (Сербия) — «ХИК» (Финляндия);
«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр);
«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция);
«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция);
ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).
Матчи второго квалификационного раунда турнира пройдут 23 и 30 июля.
«Краснодар», занявший в прошлом розыгрыше чемпионата России третье место, стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» вышли в групповой этап первенства.
Ранее сообщалось, что в «Аяксе» недовольны стартом в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации.