Стали известны все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Стали известны все участники второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Состав участников:

«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль);

БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия);

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания);

«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта);

«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан);

«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия);

«Селтик» (Шотландия) — «Калью» (Эстония);

«Црвена Звезда» (Сербия) — «ХИК» (Финляндия);

«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр);

«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция);

«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция);

ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).

Матчи второго квалификационного раунда турнира пройдут 23 и 30 июля.

«Краснодар», занявший в прошлом розыгрыше чемпионата России третье место, стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» вышли в групповой этап первенства.

Ранее сообщалось, что в «Аяксе» недовольны стартом в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации.