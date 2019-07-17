Модрич может перейти из «Реала» в «Милан»

close
Полузащитник клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич во время церемонии вручения «Золотого... Полузащитник клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич во время церемонии вручения «Золотого...
Полузащитник клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич во время церемонии вручения «Золотого...
Christophe Ena/AP

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич модет перебраться в чемпионат Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, хорватским хавбеком заинтересовался «Милан». В команде Модрича хотят видеть в роли лидера в раздевалке и на поле, а также в качестве наставника для молодых игроков. Сообщается, что агент игрока уже провел встречу с руководством итальянского клуба.

Однако для «Милана» есть существенное препятствие — это зарплата Модрича. В «Реале» он получает €12 млн в год.

В прошедшем сезоне в составе мадридской команды Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач. Вместе с национальной командой стал финалистом чемпионата мира.

Также в 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее агент Бейла назвал возможный переход игрока в «Тоттенхэм» чушью.