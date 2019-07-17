Модрич может перейти из «Реала» в «Милан»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич модет перебраться в чемпионат Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, хорватским хавбеком заинтересовался «Милан». В команде Модрича хотят видеть в роли лидера в раздевалке и на поле, а также в качестве наставника для молодых игроков. Сообщается, что агент игрока уже провел встречу с руководством итальянского клуба.

Однако для «Милана» есть существенное препятствие — это зарплата Модрича. В «Реале» он получает €12 млн в год.

В прошедшем сезоне в составе мадридской команды Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач. Вместе с национальной командой стал финалистом чемпионата мира.

Также в 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее агент Бейла назвал возможный переход игрока в «Тоттенхэм» чушью.