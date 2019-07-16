Новичок «Ювентуса» рассказал о своем переходе в клуб

Новичок «Ювентуса» Аарон Рэмзи поделился эмоциями от своего перехода в туринский клуб, передает L`Equipe.

Рэмзи перешел в «Ювентус» из «Арсенала», за лондонский клуб он выступал с 2008 года.

«Когда я узнал, что «Ювентус заинтересован, не представлял, что могу отказаться. Это очень большой клуб, один из самых престижных в мире. Иметь такую возможность было мечтой. Но игра на высшем уровне также является вызовом для меня. Это также новый опыт для образа жизни и культуры. Придется адаптироваться, надеюсь, все будет хорошо. Знаю, как тяжело будет, но я готовился», — заявил футболист.

В прошедшем сезоне в Английской премьер-лиге (АПЛ) Рэмзи сыграл в 40 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

Ранее наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри обвинили в предательстве.