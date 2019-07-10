Порье назвал себя настоящим чемпионом на русском языке

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
UFC

Американский боец свободного стиля (MMA) Дастин Порье сделал заявление на русском языке, сообщает «СЭ».

7 сентября в Абу-Даби в рамках UFC 242 он встретится с чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я — настоящий чемпион», — заявил Порье в видео, опубликованном в инстаграме Армана Царукяна.

Бойцы MMA вместе тренируются в США.

«Порье дал ответ всем клавиатурщикам», – подписал видео с американцем Царукян.

Ранее сообщалось, что тренер экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора подвергся нападению в ночном клубе Нью-Йорка.