Кожевникова отреагировала на критику отношений вне брака

В честь празднования Дня семьи, любви и верности дочь легендарного хоккеиста Александра Кожевникова Мария посвятила пост в инстаграме супругу и детям, сообщает «СтарХит».

Актриса заявила, что считает семейные узы — самым важным и прекрасным, что случилось в ее жизни.

Однако многие комментаторы остались недовольны тем, что Кожевникова так и не зарегистрировала отношения с мужем Евгением Васильевым официально. Дочь известного спортсмена лишь обвенчалась с супругом в церкви.

«Если честно, мы хотели расписаться на пятилетие наших отношений. Сыграть красивую свадьбу. Однако у нас был выбор — уезжать отдыхать или делать церемонию», — сообщила Кожевникова.

Такой ответ устроил не всех.

«Мне комфортно жить так, как мы живем. Как только перестанет, мы обязательно зарегистрируемся», — ответила на критику актриса.

Ранее сообщалось, что Кожевникова рассказала об истерике из-за гибели «Локомотива».