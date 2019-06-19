Влашич перешел в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» Никола Влашич перейдет в московский ЦСКА, сообщает «Советский спорт».
Сообщение о трансфере игрока было опубликовано в официальном твиттере столичного клуба.
Ожидается, что ЦСКА отдаст за 21-летнего хорвата £12 млн.
По информации источника, договор футболиста с армейцами рассчитан на пять лет.
Ранее сообщалось, что гол игрока ЦСКА не спас Хорватию от поражения в матче с Румынией.
⚡⚡⚡ ВЛАШИЧ С НАМИ! ����#ЦСКА и @Everton договорились о трансфере Николы Влашича, который подписал с нами 5-летний контракт!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 июня 2019 г.
Никола, ты дома! https://t.co/2iaFYpDKBZ pic.twitter.com/GqLEjRyneg