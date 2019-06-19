Влашич перешел в ЦСКА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/291/12343291/RIAN_5730916.HR-pic905-895x505-58872.jpg">

Полузащитник английского «Эвертона» Никола Влашич перейдет в московский ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

Сообщение о трансфере игрока было опубликовано в официальном твиттере столичного клуба.

Ожидается, что ЦСКА отдаст за 21-летнего хорвата £12 млн.

По информации источника, договор футболиста с армейцами рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что гол игрока ЦСКА не спас Хорватию от поражения в матче с Румынией.