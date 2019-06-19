«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/581/12098581/Dt6Yv_dWoAYq3nX-pic905-895x505-78964.jpg">

Московский «Спартак» поздравил защитника клуба Айртона Лукаса с днем рождения, сообщает «Советский спорт».

Бразильскому игроку красно-белых исполнилось 22 года.

«С днем рождения, Айртон! Нашему защитнику исполняется 22 года. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, красивых голов и побед в составе «Спартака», – отмечается в сообщении столичного клуба.

В составе красно-белых он выступает с января 2019 года. До этого он играл за бразильский «Флуминенсе». Трансфер игрока обошелся «Спартаку» в €7 млн.

В минувшем сезоне Айртон принял участие в 14 матчах в составе московской команды, став автором трех результативных передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» перешел в московский «Олимп».