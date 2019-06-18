Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло

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Во время чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» был открыт огонь, сообщает «Советский спорт».

Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные. Теперь пострадавших четверо.

По словам врачей, травмы, полученные во время инцидента, носят серьезный характер, одна угрозы жизням пострадавших нет.

Для «Торонто» это первая победа в турнире в истории клуба. Канадцы смогли обыграть в четвертой серии НБА «Голден Стэйт Уорриорз» 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фото задержания стрелка на чемпионском параде «Торонто».