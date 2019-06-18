«Ювентус» готов отдать за Погба €100 млн

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Руководство туринского «Ювентуса» намерены добиться трансфера хавбека английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, итальянцы хотят предложить за иргока €100 млн.

26-летний француз также попадает в сферу интересов мадридского «Реала».

Погба уже выступал за «бьянконери» с 2012 по 2016 год. В составе «Юве» футболист смог четырежды завоевать титул чемпиона Италии.

Текущий контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В завершившемся сезоне Погба принял участие в 47 матчах в составе «МЮ», став автором 16 голов и отдав десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Усейн Болт призвал «Манчестер Юнайтед» строить клуб вокруг Поль Погба.