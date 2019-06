Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.

6 октября 2018 года Хабиб болевым приемом победил ирландца Конора Макгрегора на турнире в Лас-Вегасе.

Американец в апреле 2019 года единогласным решением судей победил соотечественника Макса Холлоуэя и завоевал титул временного чемпиона UFC.

Ранее Порье заявил, что он уверен в победе над Хабибом.

All respect as @TeamKhabib and @DustinPoirier face off for the first time ahead of their title unifier. #UFC242 pic.twitter.com/7oPBe63kYM