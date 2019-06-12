1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

<img src="//img.gazeta.ru/files3/163/10711163/2017-05-17T194451Z_1622820873_RC12AFEA92F0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-QATAR-STADIUM-pic905-895x505-44398.jpg">

Правительство Непала подтвердило информацию о том, что 1 400 непальских рабочих погибли во время строительства стадионов для чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает «Советский спорт».

Как передает Arab News, немецкая компания WDR выпустила документальный фильм, в котором рассказывается о тяжелой жизни рабочих, принимающих участие в строительстве объектов турнира.

Представитель Министерства труда Нараян Рагми отметил, что он не знал о картине, однако подтвердил факт гибели многих соотечественников.

«Это факт, что многие непальские рабочие погибли в Катаре за эти годы. У меня сейчас нет никакой информации о документальном фильме, я не в состоянии рассказать вам, сколько людей погибло в Катаре. Но то, что многие люди погибли в Катаре, это правда.

С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек, 200 или 300. Я должен уточнить это с властями, непосредственно связанными с проблемой», — сказал Рагми.

По информации WDR, родственники погибших не получили никакой компенсации от Катара.

Журналист Джанак Сапкота отметил, что работающие в стране-хозяйке мундиаля компании не отвечают требованиям безопасности, а рабочие погибают из-за несоответствий технике безопасности.

«Условия жизни также очень плохие, зарплата слишком низкая. Несколько лет назад тяжелое положение непальских рабочих-мигрантов в Катаре было очень тяжелым, но после того, как этот вопрос был поднят, и вокруг него начались дебаты, катарские компании предприняли шаги по соблюдению прав работников, но их по-прежнему недостаточно», — рассказал журналист Джанак Сапкота.

Ранее сообщалось, что состав участников мирового первенства по футболу 2022 года не будет увеличен с 32 до 48 команд.