Обвинившая Неймара в изнасиловании модель пожаловалась на кражу улик

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12391045/RTX6VA9K-pic905-895x505-26856.jpg">

Адвокат модели, обвинившей игрока «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, Нажилы Триндади Данило Гарсия де Андраде может отказаться от работы по этому делу, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает AS, девушка не может предоставить защите доказательства против бразильского футболиста.

Модель заявила, что у нее есть семиминутный ролик, сохраненный на планшете. Однако, когда де Андраде попросил показать его, Триндади заявила, что планшет был украден.

Владельцы квартиры, из которой по словам девушки, и украли электронное устройство с доказательствами виновности Неймара, отрицают факт ограбления.

По словам Триндади, в ночь, когда она была изнасилована игроком «ПСЖ» в одном из отелей Парижа, футболист вел себя грубо и избил ее.

Ранее сообщалось, что обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом.