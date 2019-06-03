Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что спортсмен начал подготовку к следующему бою.
«Хабиб уже начал подготовку, он провел хорошую физическую работу. Что касается поездки в США, то пока этот вопрос не решен. Ему нужно порядка 45 дней на подготовку там», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Российский боец 7 сентября встретится с канадцем Дастином Порье на турнире UFC 242.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может встретиться с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября.