Хореограф Загитовой поделился эмоциями от победы «Ливерпуля» в ЛЧ
Хореограф подопечных Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и постановщик программ олимпийской чемпионки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз отреагировал на победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Решающий матч закончился со счетом 2:0. «Красные» смогли обыграть «Тоттенхэм», став победителями турнира в шестой раз за историю клуба.
За несколько минут до начала встречи хореограф выложил фотографию в футболке и шарфе «Ливерпуля» в сторис.
Глейхенгауз посетил финал в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».
По окончании игры постановщик номеров российских фигуристов поделился в своем профиле видео с трибун.
Специалист смог запечатлеть момент радости болельщиков «Ливерпуля», празднующих победу команды.
Помимо всех известных номеров Загитовой, Глейхенгауз является автором номера двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой под названием »Анна Каренина».
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева занялась футболом.
Из сторис Даниила Глейхенгауза pic.twitter.com/4VQKuoydSD— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 2 июня 2019 г.