Хореограф Загитовой поделился эмоциями от победы «Ливерпуля» в ЛЧ

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Хореограф подопечных Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и постановщик программ олимпийской чемпионки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз отреагировал на победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Решающий матч закончился со счетом 2:0. «Красные» смогли обыграть «Тоттенхэм», став победителями турнира в шестой раз за историю клуба.

За несколько минут до начала встречи хореограф выложил фотографию в футболке и шарфе «Ливерпуля» в сторис.

Глейхенгауз посетил финал в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

По окончании игры постановщик номеров российских фигуристов поделился в своем профиле видео с трибун.

Специалист смог запечатлеть момент радости болельщиков «Ливерпуля», празднующих победу команды.

Помимо всех известных номеров Загитовой, Глейхенгауз является автором номера двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой под названием »Анна Каренина».

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