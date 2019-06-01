Роналду может перейти в «ПСЖ»

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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», передает «Советский спорт».

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы предложить €140 млн за 34-летнего португальца.

В год нападающий «Юве» может получать €50 млн во французском клубе.

В случае, если Роналду перейдет в «ПСЖ», он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Руководство парижского клуба считает, что футболист имеет сильный характер, который сможет ему помочь завоевать «Золотой мяч» в составе клуба.

В сезолне-2018/19 Роналду провел 43 матча в составе бьянконери, став автором 28 голов и десяти результативных передач.

Ранее Лионель Месси раскритиковал «Реал» за трансфер Роналду.