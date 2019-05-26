Голкипера «Зенита» Лунева напрягает празднование чемпионства

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Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что устал праздновать чемпионство команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

В заключительном туре чемпионата России «Зенит» крупно обыграл «Енисей» со счетом 4:1. Стоит отметить, что чемпионство петербургский клуб оформил досрочно.

«Сезон завершен. Мыслей уже никаких нет. Хорошо, что завершили его на хорошей ноте. Сейчас будем думать о сборной.

Третья неделя празднования чемпионства. Если честно, начинает напрягать уже. Третий раз. Уже все отметили», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» с крупным счетом обыграл «Енисей».