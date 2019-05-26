Эмерсон: победа «Члеси» в Лиге Европы — приятный бонус

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Защитник лондонского «Челси» Эмерсон Палмиери дос Сантос рассказал о том, чего ждет от завершительной игры Лиги Европы, передает «Советский спорт».

В финале аристократы сразятся с «Арсеналом» за первенство в европейском турнире 29 мая в Баку.

«Я играл в ЛЕ лишь один раз. Тогда я еще выступал за «Рому». Помню, мы дальше 1/8 финала даже не прошли дальше. Зато теперь у нас есть шанс сыграть в финале. Очень надеюсь, что домой приеду с трофеем. Хочется выиграть его для себя, для товарищей, для руководства клуба и для болельщиков», — заявил футболист.

24-летний спортсмен высказался и по поводу того, каким, по его мнению, будет стиль игры «Арсенала».

«Мне кажется, они с первых минут уже будут играть агрессивно, потому что они не смогли пробиться в четвёрку», — сказал Эмерсон.

По мнению игрока «Челси», команда уже выиграла возможность поучаствовать в турнире следующего сезона, поэтому победа для них — это приятный бонус.

Ранее Эден Азар выставил ультиматум «Челси».