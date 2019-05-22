Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса»

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Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился голом в шестом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс», сообщает «Советский спорт».

Благодаря этому голу Тарасенко достиг отметки в 30 голов в плей-офф за «Сент-Луис». Больше только у двух игроков — Бретта Халла (67) и Берни Федерко (35).

Таким образом россиянин стал третьим игроком в истории «Блюз», которому удавалось отличиться 30 раз в плей-офф. Кроме того, Тарасенко также продлил серию с очками в плей-офф до шести матчей.

Ранее сообщалось, что Тарасенко стал второй звездой дня НХЛ.