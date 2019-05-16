Ягудин отреагировал на отмену победы дочки Алсу в «Голосе»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/12339169/alsu-pic905-895x505-25578.jpg">

Российский фигурист, телеведущий Первого канала Алексей Ягудин прокомментировал скандал вокруг дочери певицы Алсу.

Он сравнил шоу «Голос. Дети» с социальным лифтом, который может помочь бедным детям выбиться из глубинки.

«Такие конкурсы как «Голос» по всему миру и у нас в стране воспринимаются зрителями, в первую очередь, как социальный лифт «из грязи в князи», думаю, этот фактор очень повлиял на мнение аудитории и в обсуждаемой ситуации.

Только представьте что в детском «American idol» участвует дочь Beyonce и Jay Z, а те подключают свое влияние чтоб ей помочь победить? Это был бы скандал мирового уровня», — цитирует экс-фигуриста News.ru.

Руководство Первого канала аннулировало результаты шоу «Голос. Дети» из-за накрутки голосов. Теперь будет проведен специальный выпуск конкурса 24 мая в прямом эфире с присутствием всех финалистов.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков, по прозвищу «Халк», рассказал о том, что произошло во время акции протеста в ночь на 14 мая в Екатеринбурге.