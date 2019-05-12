Дзюдоист проиграл бой из-за мобильного телефона
Нелепый инцидент случился на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку (Азербайджан). Во время одного из поединков из кимоно португальского спортсмена Анри Эгутидзе выпал мобильный телефон, сообщается на ютуб-канале Международной федерации дзюдо (IFJ).
Противник Эгутидзе и судья сразу заметили это, бой пришлось остановить.
В итоге Эгутидзе присудили хансоку-маки (техническое поражение). По правилам, на татами нельзя брать с собой посторонние предметы.
Эгутидзе является победителем юниорского чемпионата Европы в Малаге и Мадриде (2016 год). Он занял третье место на этапе Гран-при в Марокко, второе в Тбилиси и третье в Загребе в 2018 году.
10 мая россиянин Яго Абуладзе на этапе Большого шлема стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг.
Турнир в Баку завершится до 12 мая.
Ранее олимпийская чемпионка призналась, что верит в победу над Хабибом Нурмагомедовым.