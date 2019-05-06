Хавбек «Ювентуса» рассказал о желании перейти в «ПСЖ»

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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением о французском «ПСЖ», передает «Советский спорт».

Пьянич отметил, что команда входит в топ-8 в Европе. Он также заявил, что не исключает своего возможного перехода из «Ювентуса» в ПСЖ».

«ПСЖ» входит в топ-8 лучших команд Европы. Они хотят выйти на новый уровень в Лиге чемпионов. Такой большой клуб привлек бы любого игрока. Там очень качественный проект и команда с множеством сильных игроков. У них есть желание выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» уважают по всему миру. Готов ли я туда перейти? Все возможно. В Италии я уже восемь лет, и я в отличном клубе — «Ювентусе». Но в футболе никогда не знаешь, как все сложится. Но я не думаю о переходе куда-то. Я думаю только о том, чтобы завершить сезон как можно лучше и выиграть в ближайшие несколько лет Лигу чемпионов», — приводит слова Пьянича GFFN.

Стоит отметить, что обе команды досрочно стали победителями в чемпионатах Италии и Франции.

Ранее сообщалось, что стала известна зарплата Мбаппе в «ПСЖ».