Беглов поздравил «Зенит» с чемпионством, процитировав песню «Ленинграда»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/242/11532242/RIAN_2806707.HR.ru-pic905-895x505-74796.jpg">

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил поздравительные слова в адрес петербургского «Зенита», который досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19. Чиновник выступил с благодарностью футболистам, тренерскому штабу и функционерам клуба, а также процитировал слова из песни группы «Ленинград» — «В Питере — пить», передает «Советский спорт».

«Пятикратные! Чемпионы! Ура! Поздравляю наш любимый «Зенит» с досрочным чемпионством. Вся команда просто молодцы — и игроки, и менеджмент, и персонал вместе с тренерским штабом во главе. А наш талантливейший Сергей Богданович Семак первым в российской истории стал чемпионом и как игрок, и как тренер! Перефразируя известную песню, в Питере — праздновать!» — написал Беглов у себя на странице Вконтакте.

По итогам 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» имеет в своем активе 58 очков. После того, как московский «Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2), сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.