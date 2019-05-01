Стал известен состав сборной России по хоккею на матч против Швеции
Сборная России по хоккею 1 мая проведет первый матч в рамках чешского этапа Евротура против Швеции, передает «Советский спорт».
Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующих звеньях:
Василевский (Георгиев);
1-е звено: Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
2-е звено: Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
3-е звено: Киселевич — Елесин, Барабанов — Кадейкин — Дадонов;
4-е звено: Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Михеев.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее стало известно, кто будет капитаном «Красной машины» на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
Состав на матч со шведами на Чешских хоккейных играх ��— Хоккей России (@russiahockey) 1 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 16:00 #снамироссия pic.twitter.com/nTlxDfLMdi