Стал известен состав сборной России по хоккею на матч против Швеции

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Сборная России по хоккею 1 мая проведет первый матч в рамках чешского этапа Евротура против Швеции, передает «Советский спорт».

Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующих звеньях:

Василевский (Георгиев);

1-е звено: Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;

2-е звено: Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;

3-е звено: Киселевич — Елесин, Барабанов — Кадейкин — Дадонов;

4-е звено: Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Михеев.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, кто будет капитаном «Красной машины» на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.