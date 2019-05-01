«Аякс» одолел «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче ЛЧ
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» дома уступил амстердамскому «Аяксу», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором победного гола стал Донни ван де Бек.
Ответный матч пройдет 8 мая в Амстердаме.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
«Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс» — 0:1
Голы: 0:1 – ван де Бек – 15
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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