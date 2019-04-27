Адвокат: прокурор будет просить для Кокорина и Мамаева пять лет тюрьмы
Адвокат Вячеслав Барик считает, что прокурор будет требовать для нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пять лет тюрьмы.
«Наказание будет озвучено в прениях сторон. Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах лишения свободы», — цитирует Барика RT.
Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском СИЗО по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая.