Российские теннисистки вышли во вторую Мировую группу Кубка Федерации

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одолела Мартину Тревизан в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает РИА «Новости».

Таким образом, спортсмен принесла национальной команде над итальянскими спортсменками.

Девушка нанесла поражение сопернице со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки находились на корте один час 26 минут.

Общий счет стал 3-0 в пользу сборной России, теперь она вышла во вторую Мировую группу.

Ранее сообщалось, что Надаль считает поражение от Фоньини одним из худших в карьере.

Плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. 3-й матч

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 6:3