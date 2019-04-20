«Динамо» победило «Крылья Советов» благодаря голу Панченко
Московское «Динамо» переиграло самарские «Крылья Советов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил нападающий столичной команды Кирилл Панченко.
Таким образом, бело-голубые прервали серию из пяти матчей подряд без побед и набрали 28 очков, опустив в таблице «крылышки» на 12-е место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее экс-тренер «Динамо» возглавил сборную Мьянмы.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Панченко, 67