В Болгарии футболиста увела с поля охрана из-за попытки нападения фанатов

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В Болгарии футболист клуба «Лудогорец» покинул поле в сопровождении охраны из-за попытки нападения болельщиков, сообщает «Советский спорт».

В игре 29-го тура чемпионата страны «Лудогорец» на выезде одержал победу над «Левски» со счетом 2:0.

На 80-й минуте второй мяч в ворота хозяев забил Козмин Моци, который спустя три минуты был удален арбитром. Игрок какое-тов время оставался на поле, споря с судьей, чем взбесил фанатов соперника. В Моци стали швырять различные предметы, а с поля его в итоге увела охрана, прикрывая щитами.

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Матч был прерван из-за попыток болельщиков «Левски» проникнуть на поле. Когда Моци уже завели в тоннель, ведущий в раздевалку, на крышу сооружения прыгнул фанат, пробив ее. Дебошира скрутила служба безопасности.

Ранее фанаты «Динамо» объяснили появление граффити на стене Виктора Цоя.