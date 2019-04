В Болгарии футболиста увела с поля охрана из-за попытки нападения фанатов

В Болгарии футболист клуба «Лудогорец» покинул поле в сопровождении охраны из-за попытки нападения болельщиков, сообщает «Советский спорт».

В игре 29-го тура чемпионата страны «Лудогорец» на выезде одержал победу над «Левски» со счетом 2:0.

На 80-й минуте второй мяч в ворота хозяев забил Козмин Моци, который спустя три минуты был удален арбитром. Игрок какое-тов время оставался на поле, споря с судьей, чем взбесил фанатов соперника. В Моци стали швырять различные предметы, а с поля его в итоге увела охрана, прикрывая щитами.

Матч был прерван из-за попыток болельщиков «Левски» проникнуть на поле. Когда Моци уже завели в тоннель, ведущий в раздевалку, на крышу сооружения прыгнул фанат, пробив ее. Дебошира скрутила служба безопасности.

Surreal stuff in Bulgaria!!! Romanian defender Moti gets sent off, then has to leave the pitch under police escort!!! Fan JUMPS on the tunnel to kick him!!! Incredible scenes in tonight's derby between Levski and Ludogorets!!!! pic.twitter.com/TNTF03zhgP