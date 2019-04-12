Экс-наставник сборной России назвал фаворита матча ЦСКА — «Оренбург»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, как может закончиться встреч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой ЦСКА сыграет с «Оренбургом», передает газета «Известия».

Победа над «Спартаком» должна придать уверенность молодой армейской команде. Тем более неудачи других клубов из лидирующей пятерки дали ЦСКА возможность вернуться в тройку сильнейших.

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«В нашем чемпионате трудно делать прогнозы. Но ЦСКА выглядит предпочтительнее. Коллектив Виктора Гончаренко показывает весьма качественную и стабильную игру. Также стоит вспомнить об уровне индивидуального мастерства, который встроен в командные действия армейцев», — отметил Игнатьев.

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