Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА
Опубликован обновленный рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».
Сборная России улучшила свои позиции, поднявшись на четыре строчки. Теперь подопечные Станислава Черчесова занимают 46-е место в топе, имея столько же очков, сколько ДР Конго (1425).
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По-прежнему, лидирует Бельгия, далее идет действующий победитель чемпион мира Франция, а замыкает тройку лучших сборная Бразилии.
Изменения произошли на четвертой строчке, которая теперь принадлежит английской команде, сместившей хорватов.
На старте квалификации чемпионата Европы 2020 года российские футболисты проиграли бельгийцам (1:3) и одолели сборную Казахстана (4:0).
Ранее УЕФА оценил передачу пяткой российского футболиста в матче с Казахстаном.