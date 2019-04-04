Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА

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Опубликован обновленный рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».

Сборная России улучшила свои позиции, поднявшись на четыре строчки. Теперь подопечные Станислава Черчесова занимают 46-е место в топе, имея столько же очков, сколько ДР Конго (1425).

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По-прежнему, лидирует Бельгия, далее идет действующий победитель чемпион мира Франция, а замыкает тройку лучших сборная Бразилии.

Изменения произошли на четвертой строчке, которая теперь принадлежит английской команде, сместившей хорватов.

На старте квалификации чемпионата Европы 2020 года российские футболисты проиграли бельгийцам (1:3) и одолели сборную Казахстана (4:0).

Ранее УЕФА оценил передачу пяткой российского футболиста в матче с Казахстаном.