Тутберидзе рассказала о самой сложной победе в карьере
Российский тренер Этери Тутберидзе поделилась мнением о золотой медали Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме, передает ТАСС.
«Пришлось опять себе доказывать, что я могу привести Алину к медали на чемпионате мира. Наверное, это была самая сложная медаль», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Познер» на Первом канале.
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16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по итогам двух программ и впервые в карьере стала чемпионкой мира.
Ранее Тутберидзе высказалась о долгом тестировании на допинг Загитовой.