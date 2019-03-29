Месси назвал свой лучший гол в карьере

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал гол, который он считает лучшим в своей карьере, передает «Советский спорт».

«Мой лучший гол был забит в матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов», — цитирует Месси El Chiringuito.

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Встреча между «Барселоной» и «Реалом» прошла в 2011 году. Матч, прошедший в Мадриде, завершился со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба.

Ранее Месси поделился мнением о туринском «Ювентусе».