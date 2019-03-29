Туктамышева и Медведева признались во взаимной любви
Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева признались во взаимной любви, передает «Советский спорт».
Теперь фанаты могут не беспокоится за взаимоотношения двух спортсменок.
В инстаграме Туктамышева выложила в сторис фотографию с соперницей.
Реклама
«Люблю эту фотку с деткой», — гласит подпись.
Медведева сделала репост фото в свои истории.
«Люблю фотку фотки с деткой», — ответила она.
Поклонники фигурного катания заподозрили начали волноваться, когда 11 марта Медведева отписалась от Туктамышевой в инстаграме. В тот же день Медведева вернула подписку. Позже все списали на техническую ошибку SMM-менеджера.
Ранее Медведевой предложили сделать первый шаг к примирению с Этери Тутберидзе.