Туктамышева и Медведева признались во взаимной любви

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Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева признались во взаимной любви, передает «Советский спорт».

Теперь фанаты могут не беспокоится за взаимоотношения двух спортсменок.

В инстаграме Туктамышева выложила в сторис фотографию с соперницей.

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«Люблю эту фотку с деткой», — гласит подпись.

Медведева сделала репост фото в свои истории.

«Люблю фотку фотки с деткой», — ответила она.

Поклонники фигурного катания заподозрили начали волноваться, когда 11 марта Медведева отписалась от Туктамышевой в инстаграме. В тот же день Медведева вернула подписку. Позже все списали на техническую ошибку SMM-менеджера.

Ранее Медведевой предложили сделать первый шаг к примирению с Этери Тутберидзе.